За даними джерел 24 каналу у розвідці, московський фюрер та його поплічники з числа військово-політичного керівництва Росії у середині березня вирішили оголосити про додаткову фінансову підтримку своїх карателів. Для цього всім арміям надіслали термінову телеграму зі сповіщенням про списання боргів за кредитами.

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Відповідні документи 18 березня отримали командувачі об'єднаннями, з'єднаннями та в/ч кожного з військових округів Росії.

Сподівалися на мотивацію перед штурмом Києва

Як стверджують розвідники, у Кремлі ще о 15-х числах березня представники вищої влади Росії сподівалися на те, що після додаткової мотивації та перегрупування сил загарбники все ж таки зможуть продовжити просування до столиці та захопити Київ під час штурму останньої надії.

Для того, аби особовий склад окупаційних військ був задоволеним діями верховного керівництва армії, командирам доручили провести опитування щодо наявності заборгованості по кредитах у кожного з військових, який бере участь у війні.

Крім того, зібрати відомості щодо позик офіцери мали б серед родин бойовиків.

Поклали ці обов'язки на командування на місцях, що значно ускладнило збір даних. Оскільки більшість з угруповань військ у цей час були сковані боями. Втім, Путіну це лише на руку, оскільки тим, кого немає у списках боржників, нічого не спишуть.

Згідно з телеграмою, очільники різних підрозділів загарбницької армії мали подати списки у військово-політичне управління свого військового округу.

Роботою з банками та фінансовими структурами над списанням боргів вбивць мають зайнятися військові з пункту постійної дислокації того чи іншого підрозділу.

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Перехоплена телеграма про наміри Кремля списати банківські борги загарбникам / Фото джерел 24 каналу

Більшості не списали жодної копійки

Оскільки на збір всіх даних російські генерали виділили лише 3 доби, а загарбницькі війська у цей час перебували здебільшого без зв'язку та брали участь у бойових діях, списки боржників, які передали до своїх округів, виявилися дуже маленькими. Однак тим загарбникам, які не потрапили до переліку, розповіли про те, що кредити все ж таки спишуть, але "якось пізніше".

Ті ж окупанти, які передали командуванню інформацію про свої борги, скаржаться на те, що жоден банк поки що не призупинив нараховувати їм відсотки. Втім, треба звернути увагу й на те, що у телеграмі не було конкретної обіцянки, адже йшлося про "попередню домовленість між міністерством оборони та центральним банком". Тож, скоріш за все, у Путіна насправді й не збиралися прощати борги кожному з військовослужбовців, а ця акція була присвячена виключно підняттю бойового духу серед терористів.