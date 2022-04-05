По данным источников 24 канала в разведке, московский фюрер и его приспешники из числа военно-политического руководства России в середине марта решили объявить о дополнительной финансовой поддержке своих карателей. Для этого всем армиям направили срочную телеграмму с уведомлением о списании долгов по кредитам.

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Соответствующие документы получили 18 марта командующие объединениями, соединениями и в/ч каждого из военных округов России.

Надеялись на мотивацию перед штурмом Киева

Как утверждают разведчики, в Кремле еще в 15 числах марта представители высшей власти России надеялись на то, что после дополнительной мотивации и перегруппировки сил захватчики смогут продолжить продвижение в столицу и захватить Киев во время штурма последней надежды.

Для того чтобы личный состав оккупационных войск был удовлетворен действиями верховного руководства армии, командирам поручили провести опрос о наличии задолженности по кредитам у каждого из участвующих в войне военных.

Кроме того, собрать сведения о займах офицеры должны среди семей боевиков.

Возложили эти обязанности на командование на местах, что значительно усложнило сбор данных. Поскольку большинство из группировок войск в это время были скованы боями. Впрочем, Путину это только на руку, поскольку тем, кого нет в списках должников, ничего не спишут.

Согласно телеграмме, руководители разных подразделений захватнической армии должны были подать списки в военно-политическое управление своего военного округа.

Работой с банками и финансовыми структурами над списанием долгов убийц должны заняться военные по пункту постоянной дислокации того или иного подразделения.



Перехваченаная телеграмма о намерениях Кремля списать банковские долги захватчикам / Фото источников 24 канала

Большинству не списали ни копейки.

Поскольку на сбор всех данных российские генералы выделили только 3 суток, а захватнические войска в это время находились в большинстве своем без связи и участвовали в боевых действиях, списки должников, переданных в свои округа, оказались очень маленькими. Однако тем захватчикам, которые не попали в список, рассказали о том, что кредиты все же спишут, но "как-то позже".