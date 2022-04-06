Расследователи проанализировали списки 155-й Тихоокеанской бригады российского флота. Именно ее военные, по данным украинской разведки, совершали зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Читайте также Украина уже имеет поименный список российских военных, причастных к зверствам на Киевщине

Многим солдатам – до 25 лет

В перечисленных списках имеются имена и персональные данные 82 российских военных этого военного формирования. По меньшей мере 24 из них, или каждый третий, были участниками войны в Сирии. Остальные не могли поддерживать режим Асада, так как на тот момент еще были школьниками или студентами.

Обратите внимание! Многие оккупанты из этой бригады, чьи имена упомянуты в списке, родились в период между 1998 и 2002 годами. То есть сейчас им 20 – 25 лет.

Российские оккупанты кичатся совершенными преступлениями и обещают "повторить". 20-летний изверг Михаил Ткач из Владивостока в соцсетях грозится "опять приехать и резать головы".

Зверства россиян в Сирии

Ранее Арестович упоминал о зверствах российской армии в других странах мира, в том числе – и Сирии. Он подчеркнул, что первые ракетные удары там нанесли по госпиталям, бомбили мирное население и гуманитарные коридоры. Также советник главы ОП обратил внимание на использование химического оружия.

Расследование о военных преступниках в Киевской области: смотрите видео