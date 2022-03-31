В эфире одного из украинских телеканалов советник главы ОП вспомнил страшные события в Сирии, Чечне, Афганистане и Венгрии. Также он отметил, что российские власти часто убивали и пытали даже своих граждан ради собственных целей.

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Что рассказал Арестович

Первые ракетные удары по Сирии были направлены именно на больницы. Также россияне не пренебрегали применением химического оружия в стране.

Во время обеих чеченских войн российские войска стирали с лица земли целые города несмотря на то, что там проживали граждане России.

Мы можем вспомнить Сирию, где первые ракеты российского калибра ударили именно по госпиталям не просто так, где применили химическое оружие. Вспомните первую и вторую Чечню, где сносили города точно так же, как сейчас сносят Мариуполь, а это была территория России и граждане России – то есть они убивали своих,

– сказал Арестович.

Также он вспомнил взрывы на Каширском шоссе в Москве в 1999 году.

Справка. Некоторые данные свидетельствуют о причастности ФСБ России и Путина к теракту на Каширском шоссе, хотя об этом, конечно же, в России нельзя говорить.

Можем вспомнить взрывы на Каширском шоссе, можем вспомнить, как они расстреливают собственный парламент в Москве и собственных граждан, а если идти дальше и вспомнить Афганистан, где убили миллион афганцев подобными методами. Или Венгрию 1956 года, где красивую столицу стирали с лица земли и расстреливали (по людям – 24 канал) все от живота,

– вспомнил советник ОП.

Заметим, что это лишь маленькая часть жестокости российских властей и Владимира Путина.

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