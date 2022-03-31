В ефірі телеканалу "Інтер" речник Офісу Президента України пригадав страшні події в Сирії, Чечні Афганістані та Угорщині. Також він зауважив, що російська влада часто вбивала та катувала навіть своїх громадян заради власних цілей.

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Що розповів Арестович

Перші ракетні удари по Сирії були спрямовані саме на лікарні. Також росіяни не нехтували застосуванням хімічної зброї в країні.

Під час обох чеченських воєн російські війська стирали з обличчя землі цілі міста попри те, що там проживали громадяни Росії.

Ми можемо згадати Сирію, де перші ракети російського калібру вдарили саме по госпіталях не просто так, де застосували хімічну зброю. Загадайте першу та другу Чечню, де зносили міста точно так само, як зараз зносять Маріуполь, а це була територія Росії й громадяни Росії – тобто вони вбивали своїх,

– сказав Арестович.

Також він пригадав вибухи на Каширському шосе у Москві в 1999 році.

Довідка. Деякі дані свідчать про причетність ФСБ Росії та Путіна до теракту на Каширському шосе, хоч про це, звісно ж, в Росії не можна говорити.

Можемо згадати вибухи на Каширському шосе, можемо згадати як вони розстрілюють власний парламент в Москві та власних громадян, а якщо йти далі й згадати Афганістан, де вбили мільйон афганців подібними методами. Або Угорщину 1956 року, де гарну красиву столицю стирали з обличчя землі й розстрілювали (по людях – 24 канал) все від живота,

– пригадав речник ОП.

Зауважимо, що це лише маленька частина жорстокості російської влади та Володимира Путіна.

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