На Куренівці у Києві у квартирі незрячого сталася серйозна пожежа
Джерело:ДСНС Києва
Серйозне загоряння сталося вдень 24 грудня у Голосіївському районі Києва. Епіцентром була квартира на першому поверсі багатоквартирного будинку, яка належить сліпому чоловіку.
Власник житла у момент пожежі не перебував у приміщенні та не міг зайти до нього. Він надихався диму та отримав опіки обличчя.
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На місці події працювали медики швидкої та рятувальники.
Квартира загорілася через обігрівач
Рятувальники гасили пожежу майже годину / Фото dtp.kiev.ua
- Рятувальники дізналися про пожежу на Вишгородській, 4А 4 грудня о 14:38. Вогнеборці, які прибули на місце події, побачили, що загоряння сталося в оселі на 1 поверсі.
- За словами місцевих жителів, загорілася квартира, в якій живе незрячий. Він вийшов у під'їзд та випадково зачинив двері. У цей час всередині загорівся обігрівач.
- Люди, почувши запах диму, спустилися донизу. Постраждалий розгублено стояв біля дверей квартири.
- Вогнеборці загасили пожежу о 15:13.
Загоряння було досить серйозним / Фото dtp.kiev.ua
Чоловіка з незначними опіками передали медикам швидкої. Сусідка власника квартири надихалася продуктами горіння, однак медична допомога їй не знадобилася.
Для гасіння вогню від ДСНС залучали 4 одиниці спецтехніки та 15 бійців особового складу. Точну причину займання з'ясовуватимуть слідчі.