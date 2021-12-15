Лікарі казали, що це карма, – породілля з приватного пологового про смерть своєї дитини

За пологи у приватному будинку "Лелека" у Києві чоловік із жінкою заплатили 100 тисяч гривень. Однак пройшли вони жахливо: через медичну помилку акушера дитина задихнулася.

Жінка каже, що поїхала до лікарні, як тільки відчула себе погано. Її під'єднали до датчика монітору серцебиття дитини.

Дивіться також Ймовірно, через помилку лікаря під час пологів: у приватній клініці Києва померло немовля

Породілля казала про жахливий біль, але медики наголошували на тому, що все добре.

Дівчинка народилася у стані коми

За словами жінки, у якийсь момент КТГ-монітор дитини відключили приблизно на 40 хвилин.

Коли його підключили назад, то серце малюка вже не билося.

Чоловік жінки звернув на це увагу лікарів, але вони продовжували казати, що нічого поганого не трапилося, мовляв, дитинка перевертається.

Акушер довго не призначав кесарів розтин, тому народилася дівчинка вже у комі.

Батькам про цей про інцидент не повідомили. 4 дні немовляті кололи адреналін.

Лише через місяць батьки забрали дівчинку та відвезли її до відділення іншого медичного закладу. Втім, лікарі вже нічого не змогли зробити для врятування малечі.

Через 55 днів дівчинка померла.

Лікар досі приймає пологи

Після інциденту батьки написали заяву до поліції. Слідчі відкрили статтю про халатність лікаря, а судмедексперти встановили, що породіллі був потрібен кесарів розтин. Зробили його на годину пізніше, ніж потрібно.

Підозру у скоєнні злочину отримав акушер-гінеколог Микола Коваленко. Але він досі ходить на роботу та приймає пологи. Винним він себе не вважає.



Лікарі так і не сказали що була асфіксія. Розповідали, що це карма, божа воля, головний лікар заявив, що це моя матка задушила дитину. Сказали, що це я нагрішила дуже сильно, що я ще молода і можу народити здорову дитину,

– розповіла потерпіла.

Якщо правоохоронці доведуть справу про смерть дитини до кінця, а суд визнає провину Коваленка, йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув'язнення. Крім того, лікарю можуть заборонити працювати у пологовому на 3 роки після звільнення.