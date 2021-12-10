Як з'ясували правоохоронці, у 2020 році лікар на договірних пологах невірно оцінював дані КТГ-моніторингу дитини та несвоєчасно прийняв рішення про проведення кесаревого розтину. Внаслідок цього новонароджений отримав незворотні зміни у центральній нервовій системі.

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Через помилку акушера-гінеколога дитина померла через 55 днів після народження.

Запобіжний захід ще не обирали

У прокуратурі Києва зазначили, що помилився лікар під час пологів 32-річної жінки у травні 2020 року. Сталося це в одній з приватніх клінік Оболонського району столиці.

Медик нібито мав вчасно зорієнтуватись та призначити проведення кесаревого розтину, однак він зробив це запізно, що й призвело до ускладнень.

Чи намагалися врятувати дитину у тій самій приватній клініці, або її перевезли до державної лікарні, наразі невідомо.

За фактом смерті малечі поліцейські відкрили кримінальне провадження та призначили судово-медичну експертизу. Спеціалісти підтвердили, що смерть немовляти настала саме внаслідок халатності лікаря.

Медику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Чи відсторонили акушера-гінеколога від виконання своїх обов'язків після пологів, правоохоронці не зазначили.

Якщо лікаря визнають винним, йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років тюрми. Крім того, служителі Феміди можуть позбавити його права обіймати певні посади на 3 роки після звільнення.