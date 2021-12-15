Женщина говорит, что поехала в больницу, как только почувствовала себя плохо. Ее подсоединили к датчику монитора сердцебиения ребенка.

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Роженица говорила об ужасной боли, но медики отмечали, что все хорошо.

Девочка родилась в состоянии комы

По словам женщины, в какой-то момент КТГ-монитор ребенка отключили примерно на 40 минут.

Когда его подключили обратно, сердце малыша уже не билось.

Муж женщины обратил на это внимание врачей, но они продолжали говорить, что ничего плохого не случилось, мол, ребеночек переворачивается.

Акушер долго не назначал кесарево сечение, поэтому родилась девочка уже в коме.

Родителям об этом об инциденте не сообщили. 4 дня младенцу кололи адреналин.

Только через месяц родители забрали девочку и отвезли ее в отделение другого медицинского учреждения. Впрочем, врачи уже ничего не смогли сделать для спасения малышки.

Через 55 дней девочка умерла.

Врач до сих пор принимает роды

После инцидента родители написали заявление в полицию. Следователи открыли статью о халатности врача, а судмедэксперты установили, что роженице было нужно кесарево сечение. Сделали его на час позже, чем нужно.

Подозрение в совершении преступления получил акушер-гинеколог Николай Коваленко. Но он до сих пор ходит на работу и принимает роды. Виновным он себя не считает.

Врачи так и не сказали, что была асфиксия. Рассказывали, что это карма, божья воля, главный врач заявил, что это моя матка задушила ребенка. Сказали, что это я нагрешила очень сильно, что я еще молодая и могу родить здорового ребенка,

– рассказала потерпевшая.

Если правоохранители доведут дело о смерти ребенка до конца, а суд признает вину Коваленко, ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет заключения. Кроме того, врачу могут запретить работать в роддоме на 3 года после увольнения.