Жінка каже, що поїхала до лікарні, як тільки відчула себе погано. Її під'єднали до датчика монітору серцебиття дитини.
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Породілля казала про жахливий біль, але медики наголошували на тому, що все добре.
Дівчинка народилася у стані коми
- За словами жінки, у якийсь момент КТГ-монітор дитини відключили приблизно на 40 хвилин.
- Коли його підключили назад, то серце малюка вже не билося.
- Чоловік жінки звернув на це увагу лікарів, але вони продовжували казати, що нічого поганого не трапилося, мовляв, дитинка перевертається.
- Акушер довго не призначав кесарів розтин, тому народилася дівчинка вже у комі.
- Батькам про цей про інцидент не повідомили. 4 дні немовляті кололи адреналін.
- Лише через місяць батьки забрали дівчинку та відвезли її до відділення іншого медичного закладу. Втім, лікарі вже нічого не змогли зробити для врятування малечі.
- Через 55 днів дівчинка померла.
Лікар досі приймає пологи
Після інциденту батьки написали заяву до поліції. Слідчі відкрили статтю про халатність лікаря, а судмедексперти встановили, що породіллі був потрібен кесарів розтин. Зробили його на годину пізніше, ніж потрібно.
Підозру у скоєнні злочину отримав акушер-гінеколог Микола Коваленко. Але він досі ходить на роботу та приймає пологи. Винним він себе не вважає.
Лікарі так і не сказали що була асфіксія. Розповідали, що це карма, божа воля, головний лікар заявив, що це моя матка задушила дитину. Сказали, що це я нагрішила дуже сильно, що я ще молода і можу народити здорову дитину,
– розповіла потерпіла.
Якщо правоохоронці доведуть справу про смерть дитини до кінця, а суд визнає провину Коваленка, йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 3 років ув'язнення. Крім того, лікарю можуть заборонити працювати у пологовому на 3 роки після звільнення.