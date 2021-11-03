ДТП з вантажівкою у Києві: у лікарні помер пішохід
Джерело:24 канал
62-річний чоловік, якого 2 листопада зніс Renault Master у Святошинському районі Києва, помер у реанімації медичного закладу. Травми потерпілого виявилися надто складними, щоб лікарі змогли врятувати йому життя.
Інформацію про смерть другого потерпілого від порушення 24-річного чоловіка підтвердили в коментарі 24 каналу у поліції Києва. Чоловік, за даними правоохоронців, пішов з життя вранці 3 листопада.
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Оскільки внаслідок аварії загинуло двоє осіб, слідчі перекваліфікували кримінальне провадження.
Запобіжний захід обиратимуть пізніше
- Відтепер правоохоронці інкримінують затриманому за проїзд на червоне порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.
- Кримінальний кодекс України передбачає за таке порушення від 3 до 10 років ув'язнення.
- Незабаром слідчі повідомлять водію про підозру у вчиненні злочину за новою кваліфікацією.
- Крім того, прокурори вимушені перероблювати клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Тому суд розгляне цей документ дещо пізніше.
Що відомо про смертельну аварію за участю вантажівки у Києві
Вдень 2 листопада водій Renault Master, за попередніми даними, відволікся на телефон та виїхав на пішохідний перехід на червоне світло. У цей час дорогу переходило чимало пішоходів. Всі вони встигли відскочити, окрім велосипедиста та пішохода 1959 року народження. Власник двоколісного транспорту загинув дорогою до лікарні. Другого потерпілого доставили до лікарні у вкрай важкому стані. Втім, врятувати чоловіку життя медики не змогли.