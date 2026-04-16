Київ Вибухи у Києві
16 квітня, 10:20
Уламки ракети лежить просто посеред багатоповерхівок у Києві: у соцмережах показали відео

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія масовано атакувала Київ, що призвело до загибелі 4 людей і травмування 54 осіб.
  • Руйнування зафіксовано в кількох районах Києва, а уламок ракети виявлено посеред багатоповерхівок.

Росія у ніч на 16 квітня масовано атакувала Україну. Серед постраждалих міст – Київ.

Після нічного терору у місті виявляють небезпечні знахідки, пишуть столичні телеграм-канали.

Дивіться також Росія масовано атакувала Харків, Київ, Дніпро та Одесу: де ще лунали вибухи та які наслідки 

Що відомо про обстріл Києва?

Київ атакували й ударні безпілотники, й ракети.

У соцмережах показали уламок ракети, який лежить просто посеред багатоповерхівок у Києві. Його уже обгородили правоохоронці.

Нагадаємо, що унаслідок атаки на столицю загинули 4 людини. Це 12-річний хлопчик, 35-річна жінка та двоє чоловіків.

Постраждали ще 54 осіб. Багато забрали до лікарень.

Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах. Один із БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку

Які наслідки в інших містах?

  • Росія била по Одесі. Там 9 людей загинули, ще 23 отримали поранення. Пошкоджено будинки та порт.

  • Також ворог вдарив балістикою по Дніпру, постраждала й область. Загалом відомо, що 3 людини загинули, ще 34 отримали поранення. Виникло кілька пожеж.

  • Ще 4 людини постраждали у Харкові. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.