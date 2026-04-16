Уламки ракети лежить просто посеред багатоповерхівок у Києві: у соцмережах показали відео

Росія у ніч на 16 квітня масовано атакувала Україну. Серед постраждалих міст – Київ.

Після нічного терору у місті виявляють небезпечні знахідки, пишуть столичні телеграм-канали.

Дивіться також Росія масовано атакувала Харків, Київ, Дніпро та Одесу: де ще лунали вибухи та які наслідки

Що відомо про обстріл Києва?

Київ атакували й ударні безпілотники, й ракети.

У соцмережах показали уламок ракети, який лежить просто посеред багатоповерхівок у Києві. Його уже обгородили правоохоронці.

Ракета у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що унаслідок атаки на столицю загинули 4 людини. Це 12-річний хлопчик, 35-річна жінка та двоє чоловіків.

Постраждали ще 54 осіб. Багато забрали до лікарень.

Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах. Один із БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку.

Які наслідки в інших містах?