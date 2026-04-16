Після нічного терору у місті виявляють небезпечні знахідки, пишуть столичні телеграм-канали.
Що відомо про обстріл Києва?
Київ атакували й ударні безпілотники, й ракети.
У соцмережах показали уламок ракети, який лежить просто посеред багатоповерхівок у Києві. Його уже обгородили правоохоронці.
Нагадаємо, що унаслідок атаки на столицю загинули 4 людини. Це 12-річний хлопчик, 35-річна жінка та двоє чоловіків.
Постраждали ще 54 осіб. Багато забрали до лікарень.
Руйнування фіксують у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах. Один із БпЛА буквально влетів у 18-поверхівку.
Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Які наслідки в інших містах?
Росія била по Одесі. Там 9 людей загинули, ще 23 отримали поранення. Пошкоджено будинки та порт.
Також ворог вдарив балістикою по Дніпру, постраждала й область. Загалом відомо, що 3 людини загинули, ще 34 отримали поранення. Виникло кілька пожеж.
Ще 4 людини постраждали у Харкові. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.