Нічний терор Києва призвів до загибелі людей та значної кількості постраждалих

Масована повітряна атака по Києву вночі 6 липня принесла нові руйнування та пожежі у кількох районах міста. На жаль, вже відомо про загиблих та постраждалих у столиці.

Про це інформує міська влада, зокрема КМВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Обстріл Києва 6 липня: яка є інформація про жертв і постраждалих?

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на ранок 6 липня зросла кількість постраждалих у столиці – наразі мовиться про 24. На жаль, 7 людей загинули.

Масована ворожа атака відбувалася у кілька хвиль упродовж ночі. Спочатку ворог запустив балістику, зокрема, як писали моніторингові спільноти, ракети комплексів "Іскандер", "Циркон" та С-400. Після цього пішли крилаті ракети та БпЛА. Сили ППО вели запеклий бій, проте уламки збитих цілей та ворожі влучання спричинили значні руйнування у житловому секторі.

Найбільше від обстрілу постраждали Подільський та Дарницький райони Києва. За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Подільському сталося часткове руйнування житлового будинку на рівні 7 – 9 поверхів, де опинилися заблокованими люди. Звідти рятувальники вивели 15 людей, з верхніх поверхів зняли 3 жінок та 6 дітей.

У цьому ж районі постраждала 25-поверхівка, де руйнування зафіксували на рівні 16 поверху. Загалом, у цілій низці локацій у столиці фіксують пошкодження та пожежі.

Окрім Києва, від цієї ж нічної атаки постраждав і Бучанський район Київської області, де загинула людина. Ще 10 мешканців області травмовані.