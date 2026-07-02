Кремль це дуже дратує: 3 цілі, яких хоче досягти Росія ударами по Києву

Росія вчергове масовано обстріляла Україну, використавши ракети повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. В цих атаках, які стали по столиці регулярними, ворог переслідує декілька цілей.

На цьому в етері 24 Каналу наголосив політолог Володимир Фесенко, нагадавши, що російський міністр закордонних справ Лавров раніше анонсував, що такі обстріли саме по українській столиці будуть систематичними. Він прогнозує, що атаки з боку Росії по Києву будуть продовжуватись, бо це частина її стратегії.

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Масована атака по Україні: який задум у ворога?

В ніч на 2 липня російська армія вкотре спрямувала по Україні ракети, зокрема балістику, й ударні дрони, серед яких були реактивні. Як зазначив політолог, російська стратегія полягає не лише в ударах по Києву й інших великих містах, а й в постійних обстрілах КАБами й FPV-дронами по прифронтових районах, а також обласних центрах: Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя.

Це, як підкреслив Фесенко, теж частина повітряної війни Росії проти України, про яку не можна забувати. Саме тому нашій державі потрібні західні літаки Gripen, аби протидіяти російським керованим авіабомбам.

Щодо ударів по Києву, то вони мають окрему мету. Київ для Кремля і багатьох росіян, які підтримують війну, є символічною ціллю, центром управління. За нинішніх умов, коли українські удари стають все більш влучними й ефективними, так звана "партія війни" в Росії вимагає бити по "центрах ухвалення рішень",

– пояснив Фесенко.

Аналіз тактики ворога: дивіться у відео

Окрім мети зламати український дух, з його слів, Кремль намагається формувати картинку завдання ударів по Києву, аби задовольнити внутрішню російську аудиторію, яка виступає за продовження війни. Путін, як зазначив політолог, хоче подати ці удари ніби відповідь на українські дронові атаки. Але це не ключове завдання Москви.

Головна мета – спробувати ударами по великих українських містах, а першочергово по Києву, зламати нас психологічно і морально. 2026 рік продемонстрував, що і на фронті Росія не може досягти успіхів, і повітряна війна теж не дає результату. Ба більше, у повітряній ми асиметрично, але здобуваємо набагато більше успіхів, ніж Росія,

– констатував політолог.

На думку Фесенка, це не лише дратує Кремль, а там розуміють, що така ситуація руйнує всі російські плани. Якщо нинішнє становище зберігатиметься, то перелому у війні не станеться. Росія намагається воювати на виснаження, знищити енергетику України, тероризувати населення, аби спровокувати панічні настрої серед українців, щоб вони почали вимагати від Києва припинення бойових дій на будь-яких умовах.

Зазначу про ще одну ціль, яка не є головною, але вона теж важлива. Чому росіяни б'ють по центру Києва? Не лише тому, що там нібито місця ухвалення рішень, а оскільки в серці столиці розташовані дипломатичні установи, там живуть дипломати. Лавров вимагав, аби вони виїхали з Києва,

– озвучив Фесенко.

Політолог переконаний, що у Москві хочуть досягнути такого ефекту, аби змусити дипломатів покинути українську столицю. Таким чином спровокувати паніку, мовляв, якщо вже виїжджають з Києва представники різних МЗС, то це змусить замисляться над таким рішення і киян.