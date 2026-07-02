Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Владимир Фесенко, напомнив, что российский министр иностранных дел Лавров ранее заявил, что подобные обстрелы именно украинской столицы будут носить систематический характер. Он прогнозирует, что атаки со стороны России по Киеву продолжаться, поскольку это часть ее стратегии.

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Массированная атака на Украину: какой замысел у врага?

В ночь на 2 июля российская армия в очередной раз нанесла по Украине ракетные удары, в том числе баллистикой, а также ударными дронами, среди которых были реактивные. Как отметил политолог, российская стратегия заключается не только в ударах по Киеву и другим крупным городам, но и в постоянных обстрелах КАБами и FPV-дронами прифронтовых районов, а также областных центров: Сумы, Харьков, Херсон, Запорожье.

Это, как подчеркнул Фесенко, тоже часть воздушной войны России против Украины, о которой нельзя забывать. Именно поэтому нашему государству нужны западные самолеты Gripen, чтобы противостоять российским управляемым авиабомбам.

Что касается ударов по Киеву, то они преследуют отдельную цель. Киев для Кремля и многих россиян, поддерживающих войну, является символической целью, центром управления. В нынешних условиях, когда украинские удары становятся все более точными и эффективными, так называемая "партия войны" в России требует наносить удары по "центрам принятия решений",

– пояснил Фесенко.

Анализ тактики противника: смотрите в видео

Помимо цели сломить украинский дух, по его словам, Кремль пытается создать картинку нанесения ударов по Киеву, чтобы удовлетворить внутреннюю российскую аудиторию, выступающую за продолжение войны. Путин, как отметил политолог, хочет преподнести эти удары как ответ на украинские атаки с использованием дронов. Но это не ключевая задача Москвы.

Главная цель – попытаться ударами по крупным украинским городам, а в первую очередь по Киеву, сломить нас психологически и морально. 2026 год показал, что и на фронте Россия не может добиться успехов, и воздушная война тоже не приносит результата. Более того, в воздухе мы действуем асимметрично, но добиваемся гораздо большего успеха, чем Россия,

– констатировал политолог.

По мнению Фесенко, это не только раздражает Кремль, а там понимают, что такая ситуация разрушает все российские планы. Если нынешнее положение дел сохранится, то перелома в войне не произойдет. Россия пытается вести войну на изнурение, уничтожить энергетику Украины, терроризировать население, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев, с тем дабы они начали требовать от Киева прекращения боевых действий на любых условиях.

Отмечу еще одну цель, которая не является главной, но тоже важна. Почему россияне наносят удары по центру Киева? Не только потому, что там якобы находятся места принятия решений, но и потому, что в сердце столицы расположены дипломатические учреждения, там живут дипломаты. Лавров требовал, чтобы они уехали из Киева,

– озвучил Фесенко.

Политолог убежден, что в Москве хотят добиться такого эффекта, чтобы заставить дипломатов покинуть украинскую столицу. Таким образом спровоцировать панику: мол, раз уж из Киева уезжают представители различных МИД, то это заставит задуматься над таким решением и киевлян.