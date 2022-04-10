Міст у Романівці на Київщині вже майже готовий: його звели за 6 днів
Джерело:Київська ОВА
Київщину звільнили від російських загарбників. Наразі намагаються відновити сполучення між населеними пунктами.
Про це повідомили 10 квітня у Київській обласній військовій адміністрації. Зазначили, що у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах захисники все ще продовжують зачистку та розмінування.
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"Комунальні служби продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, розчищати вулиці та завали будівель", – розповіли в ОВА.
Відновлення мостів
Комунальники також розчищають Житомирську трасу й демонтують знищений міст. Вони також будують через річку Ірпінь тимчасові насипні мости.
Поблизу села Романівка міст вже майже готовий. Його звели за 6 днів,
– розповіли в адміністрації.
Крім цього, тимчасовий міст створюють біля села Стоянка. Проте для нього ще потрібен час.
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