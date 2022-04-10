Об этом сообщили 10 апреля в Киевской областной военной администрации. В Бучанском, Вышгородском и Броварском районах защитники все еще продолжают зачистку и разминирование.

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"Коммунальные службы продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру, расчищать улицы и завалы построек", – рассказали в ОВА.

Восстановление мостов

Коммунальщики также расчищают Житомирскую трассу и демонтируют уничтоженный мост. Они также строят через реку Ирпень временные насыпные мосты.

Вблизи села Романовка мост уже почти готов. Его построили за 6 дней,

– рассказали в администрации.

Кроме того, временный мост создают возле села Стоянка. Однако для него еще нужно время.

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