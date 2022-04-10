Про це повідомили 10 квітня у Київській обласній військовій адміністрації. Зазначили, що у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах захисники все ще продовжують зачистку та розмінування.

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"Комунальні служби продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, розчищати вулиці та завали будівель", – розповіли в ОВА.

Відновлення мостів

Комунальники також розчищають Житомирську трасу й демонтують знищений міст. Вони також будують через річку Ірпінь тимчасові насипні мости.

Поблизу села Романівка міст вже майже готовий. Його звели за 6 днів,

– розповіли в адміністрації.

Крім цього, тимчасовий міст створюють біля села Стоянка. Проте для нього ще потрібен час.

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