Таку інформацію повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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"В Бородянці зруйнована більша частина міста, під завалами ймовірно ще є люди", – розповів він.

За словами Тимошенка, на місці працює ДСНС. Більше 50 спеціалістів вийшли на рятувальні роботи, незабаром їх кількість збільшать.

ДСНС на рятувальних роботах / фейсбук Кирила Тимошенка

Крім цього, вже відновлено світло в 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Це означає, що знову зі світлом 2725 домівок. Знешкоджено 1364 вибухонебезпечних предметів. Та почали їздити за своїми маршрутами 56 приміських та міжміських автобусів,

– відзвітував заступник голови ОП.

Також, за його словами, у звільнених населених пунктах відновлюється дистанційне навчання.

"Ми робимо все, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до звичайного життя", – підкреслив Тимошенко.

Паралельно служба автодоріг області залучила 19 одиниць техніки для наведення ладу на дорогах Бучі. Дорожники прибирають вулиці, повалені дерева, евакуюють машини, що постраждали від дій російської армії.

Рятувальники розбираюсь завали на Київщині / фейсбук Кирила Тимошенка

На дорозі до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, яке розпочнеться вже найближчим часом. Новий міст буде ще краще зруйнованого,

– заявив Тимошенко.

Він зазначив, що Київщина зазнала найбільших руйнувань з часів Другої Світової війни.

"Ми відбудуємо кожне місто до останнього камінчика", – резюмував Тимошенко.

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