Такую информацию сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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"В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами, вероятно, еще есть люди", – рассказал он.

По словам Тимошенко, на месте работает ГСЧС. Более 50 специалистов вышли на спасательные работы, скоро их количество увеличат.

ГСЧС на спасательных работах / фейсбук Кирилла Тимошенко

Кроме того, уже возобновили подачу электроэнергии в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Это означает, что снова со светом 2725 домов. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. И начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородных автобусов,

– отчитался заместитель председателя ОП.

Также, по его словам, в освобожденных населенных пунктах возобновляется дистанционное обучение.

"Мы делаем все, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться в обычную жизнь", – подчеркнул Тимошенко.

Параллельно служба автодорог области привлекла 19 единиц техники для наведения порядка на дорогах Бучи. Дорожники убирают улицы, поваленные деревья, эвакуируют пострадавшие от действий российской армии машины.

Спасатели разбираюсь завалы на Киевщине / фейсбук Кирилла Тимошенко

На дороге в город Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется в ближайшее время. Новый мост будет еще лучше разрушенного,

– заявил Тимошенко.

Он отметил, что Киевщина подверглас самым большим разрушениям со времен Второй Мировой войны.

"Мы отстроим каждый город до последнего камешка", – резюмировал Тимошенко.

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