Власти столицы помогают поврежденным населенным пунктам техникой, гуманитаркой и рабочими бригадами. Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

Обратите внимание Через неделю будут проездными дороги, – мэр Ирпеня ответил, можно ли возвращаться в город

Ситуация в Киевской области сложная

По его словам, в городки просят пока не ехать. Там проводят работы по обезвреживанию взрывных устройств, расчистке завалов, восстановлению электричества, газо- и водоснабжению.

Он отметил, что ситуация в разрушенных населенных пунктах достаточно сложная. Поэтому в Гостомеле продлили комендантский час до 14 апреля.

К Гостомелю, Буче и Ирпеню добавились Бородянка и Макаров. Это – огромное горе для всех нас,

– подчеркнул Поворозник.