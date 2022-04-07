Влада столиці допомагає пошкодженим населеним пунктам технікою, гуманітаркою та робочими бригадами. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

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Ситуація на Київщині складна

За його словами, в містечка просять поки не їхати. Там проводять роботи щодо знешкодження вибухових пристроїв, розчищення завалів, відновлення електрики, газо- та водопостачання.

Він зауважив, що ситуація у зруйнованих населених пунктах достатньо складна. Тому зокрема у Гостомелі продовжили комендантську годину до 14 квітня.

До Гостомеля, Бучі й Ірпеня додалась Бородянка та Макарів. Це – величезне горе для всіх нас,

– наголосив Поворозник.

Поворозник розповів про ситуацію на Київщині: дивіться відео