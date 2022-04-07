Однак поки немає належних умов, повертатися не треба. Про це сказав мер Ірпеня Олександр Маркушин, повідомляє 24 канал.

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За тиждень буде чисто і безпечно, – мер

За його словами, російські військові зруйнували місто на 50%, збитки порахувати поки не можна.

За тиждень дороги в місті будуть проїзні, буде чисто і безпечно,

– наголосив Маркушин.

Однак, як він пояснив, про повернення можна буде говорити, коли буде електрика, вода, каналізація.

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