Вони мають потенційну небезпеку. Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

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Відновлення нормальних умов займе деякий час

За його словами, наразі повертатися у містечка на Київщині поки не варто. Треба зачекати кілька тижнів.

Питання не тільки у розмінуванні. Варто зробити хоча б елементарні умови для проживання. Як мінімум вода, водовідведення, газ,

– наголосив Поворозник.

Він пояснив, що їхати зараз у порожні, холодні квартири, без світла та води немає сенсу.

Оскільки без електрики відсутній зокрема і зв'язок, то відновлення населених пунктів для нормального життя займе трохи часу.

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