Они имеют потенциальную опасность. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.
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Восстановление нормальных условий займет некоторое время
По его словам, сейчас возвращаться в городки Киевской области пока не стоит. Надо подождать несколько недель.
Вопрос не только в разминировании. Следует сделать хотя бы элементарные условия для проживания. Как минимум вода, водоотвод, газ,
– подчеркнул Поворозник.
Он объяснил, что ехать сейчас в пустые, холодные квартиры, без света и воды нет смысла.
Поскольку без электричества отсутствует в том числе и связь, то восстановление населенных пунктов для нормальной жизни займет немного времени.
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