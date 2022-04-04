Об этом в эфире 24 канала сказал член правления ОО "Офис окружающей среды", участник ТрО Егор Фирсов.

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В Киев скоро можно возвращаться

По его словам, относительно Киева ситуация проще – вероятнее всего, в столицу вскоре можно будет вернуться.

Нужно подождать до недели,

– подчеркнул Фирсов.

Относительно пригородных территорий (Буча, Ирпень) нужно подождать немного дольше. "Сейчас там продолжает быть опасность, несмотря на то, что военных действий нет", – отметил участник ТрО.

Он пояснил, что в населенных пунктах много неразорванных снарядов и мин. Терроборона продолжает работать вместе с саперами.

Российские военные потерялись

Также, как отметил Фирсов, в Киевской области осталось немало российских солдат, например, потерявшихся десантников. Они до сих пор имеют оружие.

"Там (в Буче, Ирпене – 24 канал) сейчас нет ни света, ни газа, ни связи, ни еды и воды. Гражданским людям надо потерпеть и подождать, пока будет ситуация для нормальной жизни", – добавил член правления ОО "Офис окружающей среды".

Когда будет возможность вернуться в Киевскую область: смотрите видео