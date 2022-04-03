Об этом 3 апреля рассказал глава Киева Виталий Кличко. Он отметил, что сейчас ситуация сложная.

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"Понимаем, что не можем обеспечить безопасность. В любой момент может прилететь ракета или снаряд. Пострадать может любое здание", – рассказал Кличко.

Не стоит возвращаться

Мэр сказал, что в Киеве до сих пор уничтожают диверсионно-разведывательные группы. Их продолжают уничтожать. Кличко попросил еще несколько дней подождать.

Сегодня, заботясь о безопасности людей, я советую не спешить возвращаться. Подождите еще неделю,

– предостерег мэр.

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