Про це 3 квітня розповів очільник Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що наразі ситуація складна.

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"Розуміємо, що не можемо гарантувати безпеку. У будь-який момент може прилетіти ракета чи снаряд. Постраждати може будь-яка будівля", – розповів Кличко.

Не варто повертатись

Мер сказав, що у Києві досі знищують диверсійно-розвідувальні групи. Їх продовжують знищувати. Кличко попросив ще декілька днів почекати.

На сьогодні, дбаючи про безпеку людей, я раджу не поспішати повертатись. Почекайте ще тиждень,

– застеріг мер.

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