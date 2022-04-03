Про це 3 квітня розповів очільник Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що наразі ситуація складна.
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"Розуміємо, що не можемо гарантувати безпеку. У будь-який момент може прилетіти ракета чи снаряд. Постраждати може будь-яка будівля", – розповів Кличко.
Не варто повертатись
Мер сказав, що у Києві досі знищують диверсійно-розвідувальні групи. Їх продовжують знищувати. Кличко попросив ще декілька днів почекати.
На сьогодні, дбаючи про безпеку людей, я раджу не поспішати повертатись. Почекайте ще тиждень,
– застеріг мер.
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