У Києві посилили мобілізацію: кількість ТЦК-груп збільшилася на 40%

У Києві за останні кілька місяців суттєво посилили мобілізаційні заходи – кількість груп оповіщення ТЦК та СП зросла приблизно на 40%. Такі зміни пов'язані із необхідністю підвищення ефективності мобілізаційних заходів.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Київського міського ТЦК та СП Валерій Кравченко.

Як збільшилась кількість ТЦК-груп в Києві?

У столичному ТЦК заявили, що посилення мобілізаційних заходів відбулося протягом останніх 3 – 4 місяців. За словами Кравченка, після змін у структуру територіальних центрів комплектування було переглянуто підходи до роботи взводів охорони та оповіщення.

У результаті кількість мобільних груп, які займаються оповіщенням військовозобов'язаних, збільшили на 40%. У ТЦК зазначають, що окрім цього було змінено підходи до роботи взводів охорони та оповіщення, з подальшим розширенням їхньої кількості. Це є частиною загальної роботи з виконання мобілізаційних завдань.

Зауважимо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що наразі мобілізація в Україні має продовжуватись, оскільки іншого шляху немає. Він пояснив, що лише за рахунок добровольців наразі не можливо повністю забезпечити потреби армії у необхідній кількості особового складу.

Водночас генерал заявив про необхідність боротися з інцидентами з боку військових ТЦК, які фіксувалися на відео, зокрема ідеться про випадки жорстокого поводження з мобілізованими.

Нещодавно Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що кількість звернень щодо ймовірних порушень прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази. Загалом наразі є 6 тисяч звернень громадян, у яких мовиться про застосування сили та використання балаклав співробітниками ТЦК.

Останні новини про мобілізацію

Юристи повідомляють, що незабаром базовий загальний військовий вишкіл стане обов'язковим для чоловіків, водночас відсутність цього критерію не впливає на можливість бронювання працівників.

Однак, згідно із законом, бронювати на критично важливих підприємствам можуть лише чоловіків віком від 25 років, оскільки до цього часу людина ще не вважається військовозобов'язаним.

На військовому обліку громадянин рахуватиметься як військовозобов'язаний вже протягом одного місяця після досягнення 25-річчя. ТЦК автоматично оформлюють його в реєстрі.

Зауважимо, що повістки від ТЦК можуть надсилати на адресу проживання, яку вказав військовозобов'язаний. Неявка може бути виправдана певним переліком причин, однак за ігнорування без вагомої причини передбачені штрафи та можлива кримінальна відповідальність.