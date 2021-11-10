Молюся, щоб не впав, – Кличко про стан мосту Патона
10 листопада 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:"В гостях у Дмитра Гордона"
Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.
Про це в інтерв'ю розповів мер столиці Віталій Кличко. За словами очільника міста, мости Києва перебувають в аварійному стані.
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Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу.
Реконструкцію мосту Патона оцінили у понад 500 мільйонів доларів
- Кличко наголосив, що він кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.
- Експерти оцінили ремонт моста Патона щонайменше у 500 мільйонів доларів. Наразі влада столиці не може виділити такі кошти, забезпечивши при цьому нормальне життя Києва.
- Загалом у столиці перебуває в аварійному стані 70 мостів. 30 з них вже реконструювали.
Міст на Троєщину мають добудувати цього року
За словами міського голови, автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом мають запустити до кінця цього року. Принаймні так Кличку казав його профільний заступник. Мер також наголосив, що наступного року робочі мають побудувати з'їзд з моста на вулиці Бальзака та Алішера Навої.