Молюся, щоб не впав, – Кличко про стан мосту Патона

Києву недостатньо грошей для реалізації багатьох проєктів. Зокрема – для одночасної реконструкції мостів, будівництва метро та ремонту доріг.

Про це в інтерв'ю розповів мер столиці Віталій Кличко. За словами очільника міста, мости Києва перебувають в аварійному стані.

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Про це свідчать результати перевірок, які проводили інженери після часткового руйнування Шулявського шляхопроводу.

Реконструкцію мосту Патона оцінили у понад 500 мільйонів доларів

Кличко наголосив, що він кожного дня молиться за те, щоб на мостах Києва не сталося аварійних ситуацій.

Експерти оцінили ремонт моста Патона щонайменше у 500 мільйонів доларів. Наразі влада столиці не може виділити такі кошти, забезпечивши при цьому нормальне життя Києва.

Загалом у столиці перебуває в аварійному стані 70 мостів. 30 з них вже реконструювали.

Міст на Троєщину мають добудувати цього року

За словами міського голови, автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом мають запустити до кінця цього року. Принаймні так Кличку казав його профільний заступник. Мер також наголосив, що наступного року робочі мають побудувати з'їзд з моста на вулиці Бальзака та Алішера Навої.