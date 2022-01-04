На мосту Кличка у Києві розбили скло: фото з місця події
Джерело:Муніципальна охорона
На новорічні свята у Києві невідомі наробили шкоди. На пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий розбили скло загорожі. Хто саме це зробив – з'ясовують правоохоронці.
Також розтрощили інформаційну дошку на Володимирській гірці. Охоронці побачили усе це 2 січня.
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Муніципальна охорона зазначила, що у свята робота буває різною – на початку 2022 року зіткнулись з таким неприємним та обурливим інцидентом.
Розбите скло та інформаційна дошка / Фото Муніципальної охорони
Цей міст зазнає ушкоджень вже не вперше.
Міст Кличка: останні новини
- У липні 2021 року розшукали чоловіка, який розбив інформаційно-макетне скло. Він сказав, що нібито просто перевіряв його на міцність.
- До слова, бійці муніципальної варти вигнали чоловіка, який влаштував собі лігво під скляним пішохідним мостом.
Повний текст публікації Муніципальної охорони:
"У свята робота буває різною. Наприклад, під час добового чергування, вранці 2 січня, Муніципальна охорона виявила на Володимирській гірці завалену інформаційну дошку, а на пішохідно-велосипедному мосту між парками Володимирська гірка та Хрещатий – розтрощене скло загорожі.
Повідомили відповідальним міським службам.
Київ буде комфортним!"
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