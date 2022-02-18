Моторошна автотроща з багатьма постраждалими: на Київщині зіткнулись легковик та маршрутка

У селі Липівка, що на Київщині, вранці 18 лютого сталась жахлива аварія. Під час зіткнення маршрутки та легковика Renault постраждали 7 осіб. Декого з потерпілих з потрощеного транспорту діставали рятувальники.

Про ДТП рятувальникам повідомили близько 8:00. На місце зіткнення одразу виїхав караул пожежно-рятувальної частини.

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Renault не розминувся з Volkswagen

Вже у Липівці рятувальники побачили, що легковик Renault зіткнувся з маршрутним транспортним засобом Volkswagen. Через ДТП водія легкової машини затиснуло в автомобілі. Рятувальники витягували з допомогою гідравлічного інструменту.

У маршрутці на час аварії було 17 пасажирів та водій. Семеро травмованих доправили до Макарівської центральної лікарні.

Правоохоронці встановлюють причини автотрощі

У поліції розповіли, що за попередніми даними, водій Renault здійснив зіткнення під час маневру повороту. Наразі поліцейські встановлюють обставини даної події.

Дивіться фото з місця аварії на Київщині / Фото Нацполіції та ДСНС:

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