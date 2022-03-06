У МВС перевіряють інформацію про поранення мера Бучі

Мер Бучі Анатолій Федорук міг бути поранений. Інформацію наразі перевіряють у Міністерстві внутрішніх справ.

Першим про поранення сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. однак наголосив, що інформація ще не точна.

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"Поранено мера Бучі, за попередніми даними. Зараз ми перевіряємо", – сказав Денисенко.

Ситуація у Бучі

Варто зазначити, що у Бучі зараз складна ситуація. Через ворожі дії там поранено багатьох дітей. Окупанти не дають їх вивезти до лікарні – деякі з цієї причини вже померли.

Також у населеному пункті важка ситуація з продуктами. Волонтери 5 березня намагалась підвезти людям гуманітарну допомогу, але російські загарбники їх розстріляли.

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