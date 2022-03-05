Запеклі бої у Бучі, що розташована за 30 кілометрів від Києва, точилися із перших днів війни, повідомляє 24 канал. Рашисти нещадно обстрілювали мирне місто та навіть на якийсь час взяли його під контроль. Однак українські захисники відбили ворожий напад.

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Зараз у місті майорить український прапор. Однак ворог не покидає спроб прорвати нашу оборону. У мережі опублікували відео боїв за Бучу, зняте з дрона.

На кадрах видно бронетехніку окупантів, у тому числі спалену, а також наслідки російських обстрілів. Колись мирне місто перетворилося на поле бою… Однак після перемоги ми точно відбудуємо все!

Буча з висоти польоту: дивіться відео

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