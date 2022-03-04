Кадри розтрощеної техніки окупанта показав мер Бучі Анатолій Федорук.

Важливо Чорні Запорожці знищили 4 БМП і 2 танки ворога в Перемозі під Броварами

Він зазначив, що на відео зображені результати вторгнення Росії та роботу наших Збройних сил.

Звичайно, приватний сектор, який був розташований поруч, був пошкоджений, але все відбудуємо. Всі живі і здорові. ЗСУ гарно відпрацювали,

– наголосив Анатолій Федорук.

ЗСУ спинили ворога у Бучі: дивіться відео

У Генштабі ЗСУ 4 березня повідомили, що армія російського загарбника проводить наступальну операцію на Сіверському напрямку. Ворог хоче просунутися до Києва та Броварів.

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