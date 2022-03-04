Кадры разбитой техники оккупанта показал мэр Бучи Анатолий Федорук.

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Он отметил, что на видео изображены результаты вторжения России и работа наших Вооруженных сил.

Конечно, частный сектор, который был расположен рядом, был поврежден, но все отстроим. Все живы и здоровы. ВСУ хорошо отработали,

– подчеркнул Анатолий Федорук.

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В Генштабе ВСУ 4 марта сообщили, что армия российского захватчика проводит наступательную операцию на Северском направлении. Враг хочет продвинуться к Киеву и Броварам.

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