На Северщине продвигается группировка войск российского центрального военного округа. Она состоит из 14 батальонных тактических групп.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
В том же направлении двигается 14 армейский округ северного флота.
Они проводят наступательную операцию в полосе:
- Остер, Зазимье;
- Березань, Вишенки.
Основные усилия враг сосредоточил на направлениях Киева. Одновременно оккупанты проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!