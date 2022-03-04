На Сіверщині просувається угрупування військ російського центрального воєнного округу. Воно складається з 14 батальйонних тактичних груп.
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У тому ж напрямку рухається 14 армійський округ північного флоту.
Вони проводять наступальну операцію у смузі:
- Остер, Зазим'я;
- Березань, Вишеньки.
Основні зусилля ворог зосередив на напрямках Києва. Одночасно окупанти проводять перегрупування, щоб продовжити наступ у напрямку Броварів.
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