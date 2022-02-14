НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві

14 лютого 2022 , 15:54
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Джерело:

НАБУ

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео перемовин у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина. Крім цього, фігурують ще 5 осіб, яких викрили на неправомірній вигоді.

Матеріали, які 14 лютого оприлюднило НАБУ, є частиною доказів проти депутата Трубіцина. Вони показують незаконні схеми в організації торгівлі у столиці.

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Де підозрювані

Вищий антикорупційний суд вже обрав для 5 учасників злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Для депутата Трубіцина визначили заставу у 14,8 мільйона гривень.

Наразі розв'язують питання щодо шостого учасника злочинної діяльності.

Що відомо у справі Трубіцина

  • НАБУ 9 лютого затримало депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина через підозру в отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря. Слідчі повідомили, що гроші він вимагав за розміщення МАФів у різних районах столиці.
  • До злочиної діяльності також можуть бути причетні помічник депутата, керівник комунального підприємства, 2 заступники директорів двох КП. 
  • Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент. Він зазначив, що готовий сприяти слідству.
  • "Слугу" Трубіцина помістили у СІЗО. Там він перебуватиме до 9 квітня.
Автор: Марія Масюк