НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві
14 лютого 2022 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:НАБУ
Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео перемовин у справі за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина. Крім цього, фігурують ще 5 осіб, яких викрили на неправомірній вигоді.
Матеріали, які 14 лютого оприлюднило НАБУ, є частиною доказів проти депутата Трубіцина. Вони показують незаконні схеми в організації торгівлі у столиці.
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Де підозрювані
Вищий антикорупційний суд вже обрав для 5 учасників злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Для депутата Трубіцина визначили заставу у 14,8 мільйона гривень.
Наразі розв'язують питання щодо шостого учасника злочинної діяльності.
Що відомо у справі Трубіцина
- НАБУ 9 лютого затримало депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина через підозру в отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря. Слідчі повідомили, що гроші він вимагав за розміщення МАФів у різних районах столиці.
- До злочиної діяльності також можуть бути причетні помічник депутата, керівник комунального підприємства, 2 заступники директорів двох КП.
- Мер Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент. Він зазначив, що готовий сприяти слідству.
- "Слугу" Трубіцина помістили у СІЗО. Там він перебуватиме до 9 квітня.