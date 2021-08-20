У нас таких повноважень немає, - Данілов про усунення Кличка з посади глави КМДА

Виступаючи на брифінгу після засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов кілька разів підкреслював, що мер Києва не прийшов на захід. Однак питання усунення Кличка з посади голови КМДА ніхто не обговорював.

Відповідаючи на питання журналістів, Данілов зазначив, що у Ради національної безпеки та оборони немає таких повноважень. Натомість зробити це може Кабмін.

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Під час засідання РНБО обговорювали ситуацію, яка ск7алалася з руйнуванням історичних будівель.

Усунення під час засідання РНБО – чутки

Секретар Ради підкреслив, що всі розмови про ймовірне звільнення Кличка за рішенням РНБО, є чутками, які нібито запустив сам мер.



У нас нема повноважень для звільнення мера Києва з посади. Ми лише можемо звернути увагу на стан справ, які є у Києві. Є багато питань щодо водогонів. Вже двічі проводили по цьому наради. Про станцію очищення води Бортничі чули всі. Де станція, невідомо. Багато інших питань. Треба кожному виконувати обов'язки, і нікого не будуть кликати на засідання РНБО,

– зазначив Данілов.

Чому не приїхав Кличко

Мер Києва телеграмі повідомив про те, що його запросили на засідання РНБО, але зробили це за 2,5 години до початку заходу. При цьому сам він ще вдень поїхав у робочу поїздку до Чернігівщини.

В Офісі президента цю заяву прокоментували та заявили, що поїздка Кличка нібито є "відмовкою".

Дивіться відео відповіді Данілова про ймовірне усунення Кличка Радою національної безпеки та оборони (з 34 хвилини):