Отвечая на вопросы журналистов, Данилов отметил, что у Совета национальной безопасности и обороны нет таких полномочий. Зато сделать это может Кабмин.

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Во время заседания СНБО обсуждали ситуацию, которая сложилась с разрушением исторических зданий.

Отстранение во время заседания СНБО – слухи

Секретарь совета подчеркнул, что все разговоры о вероятном увольнении Кличко по решению СНБО являются слухами, которые якобы запустил сам мэр.

У нас нет полномочий для увольнения мэра Киева с должности. Мы лишь можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в Киеве. Есть много вопросов относительно водопроводов. Уже дважды проводили по этому совещания. О станции очистки воды Бортничи слышали все. Где станция неизвестно. Много других вопросов. Надо каждому выполнять обязанности, и никого не будут звать на заседание СНБО,

– отметил Данилов.

Почему не приехал Кличко

Мэр Киева в телеграме сообщил о том, что его пригласили на заседание СНБО, но сделали это за 2,5 часа до начала мероприятия. При этом сам он еще днем уехал в рабочую поездку в Черниговскую область.

В Офисе Президента это заявление прокомментировали и заявили, что поездка Кличко якобы является "отговоркой".

Смотрите видео ответа Данилова о вероятном отстранении Кличко Советом национальной безопасности и обороны (с 34 минуты):