Мэра туда звали, чтобы обсудить "развал архитектурного наследия Киева". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Подробнее о причине приглашения

На заседании СНБО постановил дать оценку разрушению исторического здания усадьбы Барбана. Кроме этого, правоохранительные органы должны начать расследование инцидента. Также постановили, что эту усадьбу нужно восстановить. По словам Никифорова, данный вопрос касается многих уровней, в том числе и местных властей столицы.

Ни для кого не является секретом, что столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в совершенно неконтролируемую и опасную для многих процессов застройку. Поэтому хотели обсудить этот вопрос,

– объяснил причину этого приглашения секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также он выразил свою надежду, что в следующий раз мэр Киева найдет время на заседание СНБО. Поскольку там разбираются с теми вопросами, которые являются крайне важными для государства.

Почему Кличко не приехал

20 августа мэр Киева заявил, что получил приглашение на это заседание, однако не сможет его посетить. Он это объяснил тем, что находится на Черниговщине, а приглашение получил за 2 с половиной часа до начала.

Впоследствии в Офисе президента отреагировали на это заявление мэра Киева. Там сказали, что поездка городского главы на Черниговщину – это вроде "отговорка".

Брифинг после заседания СНБО 20 августа: смотрите запись трансляции 24 канала

О какой усадьбе говорится