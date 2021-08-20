Мера туди кликали, щоб обговорити "розвал архітектурної спадщини Києва". Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

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На засіданні РНБО постановило дати оцінку руйнації історичної будівлі садиби Барбана. Окрім цього, правоохоронні органи мають почати розслідування інциденту. Також постановили, що цю садибу потрібно відновити. За словами Никифорова, це питання стосується багатьох рівнів, зокрема й місцевої влади столиці.

У нас архітектурна спадщина Києва розчиняється на очах. Розчиняються в "стікляшках" або хмарочосах. Деякі пам'ятки архітектури кияни встигають відбити чи зупинити руйнування, а деякі ні,

– заявив Никифоров.