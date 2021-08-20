Політик пояснив, що йому зателефонували за 2,5 години до початку засідання. Він не зможе бути присутнім, адже перебуває не у Києві.

До теми Ризики для Кличка існують, – політолог про ймовірні кадрові зміни в уряді

Міський голова уточнив, що розпочав робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. Він виїхав з Києва одразу після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Чому заговорили про усунення Кличка з КМДА

Напередодні з'явилася інформація про те, що на своєму першому засіданні у серпні РНБО може розглядати питання усунення Кличка з посади голови КМДА. Такого варіанту розвитку подій не виключав і сам політик.

Формальною підставою для розгляду питання Кличка на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення у місті корупційних проблем.

Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що 20 серпня на засідання РНБО усунення голови КМДА розглядати не планують. Водночас додав: не виключено, що до порядку денного ще можуть вносити зміни.

Довідка. Чинне законодавство передбачає, що міський голова Києва за своїми посадовими обов'язками очолює виконавчий орган Київради — Київську міську державну адміністрацію.

Засідання РНБО 20 серпня: що відомо