Політик пояснив, що йому зателефонували за 2,5 години до початку засідання. Він не зможе бути присутнім, адже перебуває не у Києві.
До теми Ризики для Кличка існують, – політолог про ймовірні кадрові зміни в уряді
Міський голова уточнив, що розпочав робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину. Він виїхав з Києва одразу після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.
Чому заговорили про усунення Кличка з КМДА
Напередодні з'явилася інформація про те, що на своєму першому засіданні у серпні РНБО може розглядати питання усунення Кличка з посади голови КМДА. Такого варіанту розвитку подій не виключав і сам політик.
- Формальною підставою для розгляду питання Кличка на РНБО може стати статус Києва як столиці України та виявлення у місті корупційних проблем.
Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зазначив, що 20 серпня на засідання РНБО усунення голови КМДА розглядати не планують. Водночас додав: не виключено, що до порядку денного ще можуть вносити зміни.
Засідання РНБО 20 серпня: що відомо
- Ймовірно, що серед тем, які розглядатиме РНБО, будуть санкції через переслідування жителів окупованого Криму. У відповідному переліку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади. Обмеження планують ввести щонайменше до 2026 року.
- Крім цього, можуть обговорити й питання оборонного характеру. Також, ймовірно, аналізуватимуть ситуацію з поширенням в Україні штаму коронавірусу Дельта. Ще одна тема – реформування лісового господарства.