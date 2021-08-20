Про це Дмитро Разумков розповів на брифінгу. За його словами, все може змінитися, однак про це вже варто говорити після засідання РНБО.

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Порядок денний можуть змінити

Спікер Верховної Ради розповів, що до початку засідання РНБО, яке має зібратися на 16:30, можуть внести зміни до порядку денного. Якщо зараз питання про звільнення голови КМДА немає, то воно може з'явитися.

Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але побачимо,

– повідомив Разумков.

Зверніть увагу! Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко заявив, що його запросили на засідання РНБО. Однак йому довелося відмовитися через те, що попередили занадто пізно.

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