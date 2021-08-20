Об этом Дмитрий Разумков рассказал на брифинге. По его словам, все может измениться, однако об этом уже стоит говорить после заседания СНБО.

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Повестку дня могут изменить

Спикер Верховной Рады рассказал, что до начала заседания СНБО, которое должно собраться на 16:30, могут внести изменения в повестку дня. Если сейчас вопроса об увольнении главы КГГА нет, то он может появиться.

Не исключено, что изменения в повестку дня могут произойти, но увидим,

– сообщил Разумков.

Обратите внимание! Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако ему пришлось отказаться из-за того, что предупредили слишком поздно.

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