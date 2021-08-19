Похоже, что в противостоянии между центральной и киевскими властями используют любую возможность обвинить оппонента в предательстве. Сначала возник скандал вокруг установки советских символов на Аллее Героев Небесной Сотни, теперь разгорелся конфликт из-за якобы осквернения могил в Мариинском парке.
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Минкульт обвиняет КГГА в провокациях
В Министерстве культуры подчеркнули, что те части памятника большевикам, над которыми сооружают сцену к празднованию Дня Независимости, не имеют отношения к могилам. Якобы места захоронения расположены в другом месте.
Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству",
– подчеркнули в Минкульте.
В Министерстве заявили, что в КГГА об этом знают и якобы там предоставили творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения. В то же время "один из заместителей председателя КГГА вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия Киевской городской власти, представителем которой он является", говорится в сообщении Минкульта.
Также в Министерстве отметили, что события последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования 30-летия Независимости Украины.
Что предшествовало заявлению
19 августа Владимир Прокопив, один из заместителей председателя КГГА, написал гневный пост в Фейсбуке. Он обвинил организаторов концерта в Мариинском парке в том, что они устанавливают сцену на могилах.
Текст публикации Володимира Прокопива:
Впоследствии заместитель Кличко написал еще один пост, в котором объяснил, что на самом деле сцену не поставили на могилах, а этот знак вообще не считается памятным.
Сцена, которая стала "яблоком раздора" / Фото Владимира Пркопива
Текст второй публикации Володимира Прокопива:
- Напомним, что в День Независимости Украины на площади Конституции состоится концерт мировой звезды Андреа Бочелли. Именно для этого выступления и монтируют сцену.
- Ранее возник другой скандал – на Аллее Героев Небесной Сотни также к празднованию Дня Независимости установили провокационные инсталляции, которые символизировали СССР. Их уже убрали, а между Виталием Кличко и офисом президента на этом подогнуты возникшие споры.