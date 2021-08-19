Похоже, что в противостоянии между центральной и киевскими властями используют любую возможность обвинить оппонента в предательстве. Сначала возник скандал вокруг установки советских символов на Аллее Героев Небесной Сотни, теперь разгорелся конфликт из-за якобы осквернения могил в Мариинском парке.

К теме Манипулирования фактами, – организаторы отрицали установку сцены на братской могиле в Киеве

Минкульт обвиняет КГГА в провокациях

В Министерстве культуры подчеркнули, что те части памятника большевикам, над которыми сооружают сцену к празднованию Дня Независимости, не имеют отношения к могилам. Якобы места захоронения расположены в другом месте.

Пока неизвестно даже, остались ли вообще на территории Мариинского парка какие-либо захоронения. Поскольку и советской властью, в течение ее существования, и немецкими оккупантами во время Второй мировой войны на территории парка проводились работы по "благоустройству",

– подчеркнули в Минкульте.

В Министерстве заявили, что в КГГА об этом знают и якобы там предоставили творческой команде все необходимые для установки сцены разрешения. В то же время "один из заместителей председателя КГГА вдруг публично возмутился тем, что происходит с согласия Киевской городской власти, представителем которой он является", говорится в сообщении Минкульта.

Также в Министерстве отметили, что события последних дней говорят о том, что киевская власть намеренно пытается сорвать в столице празднования 30-летия Независимости Украины.

Что предшествовало заявлению

19 августа Владимир Прокопив, один из заместителей председателя КГГА, написал гневный пост в Фейсбуке. Он обвинил организаторов концерта в Мариинском парке в том, что они устанавливают сцену на могилах.

Текст публикации Володимира Прокопива:

Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. Обратите внимание на фото – сцена стоит прямо-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?

Впоследствии заместитель Кличко написал еще один пост, в котором объяснил, что на самом деле сцену не поставили на могилах, а этот знак вообще не считается памятным.



Сцена, которая стала "яблоком раздора" / Фото Владимира Пркопива

Текст второй публикации Володимира Прокопива:

Чтобы избежать манипуляций, объясню свой предыдущий пост о сцене на площади Конституции, напротив Мариинского дворца. Памятный знак, находящийся над захоронениями, не внесен в госреестр и соответственно не является памятником местного или государственного значения. Но! Рядом находятся братские захоронения, занесенные в реестр недвижимых памятников. И еще несколько слов о памятном знаке: на днях КГГА по инициативе Минкульта и Украинского института национальной памяти разработали распоряжение о демонтаже постамента и установке новой информационной таблицы на его месте. Этот памятный знак нужно привести в соответствие к Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Однако распоряжение еще не прошло всех согласований и не подписано городским головой.