Схоже, що у протистоянні між центральної й київською владами використовують будь-яку можливість звинуватити політичного опонента у зраді. Спочатку виник скандал навколо встановлення радянських символів на Алеї Героїв Небесної Сотні, тепер розгорівся конфлікт через нібито паплюження могил у Маріїнському парку.
До теми Маніпулювання фактами, – організатори заперечили встановлення сцени на братській могилі у Києві
Мінкульт звинувачує КМДА у провокаціях
В Міністерстві культури підкреслили, що ті решти пам’ятника більшовикам, над якими споруджують сцену до святкування Дня Незалежності, не мають відношення до могил. Нібито місця поховання розташовані в іншому місці.
Наразі невідомо навіть, чи взагалі лишилися на території Маріїнського парку будь-які поховання. Оскільки й радянською владою, протягом її існування, й німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою",
– підкреслили в Мінкульті.
В Міністерстві заявили, що в КМДА про це знають й нібито там надали творчій команді усі необхідні для встановлення сцени дозволи. Водночас "один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади, представником якої він є", йдеться у повідомленні Мінкульту.
Також у Міністерстві наголосили, що події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування 30-річчя Незалежності України.
Що передувало заяві
19 серпня Володимир Прокопів, один із заступників голови КМДА, написав гнівний пост у фейсбуці. Він звинуватив організаторів концерту у Маріїнському парку у тому, що вони встановлюють сцену на могилах.
Текст публікації Володимира Прокопіва:
Згодом заступник Кличка написав ще один пост, у якому пояснив, що насправді сцену не поставили на могилах, а цей знак взагалі не вважається пам’ятним.
Сцена, яка стала "яблуком розбрату" / Фото Володимира Пркопіва
Текст другої публікації Володимира Прокопіва:
- Нагадаємо, що у День Незалежності України на площі Конституції відбудеться концерт світової зірки Андреа Бочеллі. Саме для цього виступу й монтують сцену.
- Раніше виник інший скандал – на Алеї Героїв Небесної Сотні також до святкування Дня Незалежності встановили провокативні інсталяції, які символізували СРСР. Їх вже прибрали, а між Віталієм Кличком та Офісом президента на цьому підігнуті виникли суперечки.