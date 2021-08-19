Схоже, що у протистоянні між центральної й київською владами використовують будь-яку можливість звинуватити політичного опонента у зраді. Спочатку виник скандал навколо встановлення радянських символів на Алеї Героїв Небесної Сотні, тепер розгорівся конфлікт через нібито паплюження могил у Маріїнському парку.

До теми Маніпулювання фактами, – організатори заперечили встановлення сцени на братській могилі у Києві

Мінкульт звинувачує КМДА у провокаціях

В Міністерстві культури підкреслили, що ті решти пам’ятника більшовикам, над якими споруджують сцену до святкування Дня Незалежності, не мають відношення до могил. Нібито місця поховання розташовані в іншому місці.

Наразі невідомо навіть, чи взагалі лишилися на території Маріїнського парку будь-які поховання. Оскільки й радянською владою, протягом її існування, й німецькими окупантами під час Другої світової війни на території парку проводилися роботи з "благоустрою",

– підкреслили в Мінкульті.

В Міністерстві заявили, що в КМДА про це знають й нібито там надали творчій команді усі необхідні для встановлення сцени дозволи. Водночас "один із заступників голови КМДА раптом публічно обурився тим, що відбувається зі згоди київської міської влади, представником якої він є", йдеться у повідомленні Мінкульту.

Також у Міністерстві наголосили, що події останніх днів говорять про те, що київська влада навмисно намагається зірвати в столиці святкування 30-річчя Незалежності України.

Що передувало заяві

19 серпня Володимир Прокопів, один із заступників голови КМДА, написав гнівний пост у фейсбуці. Він звинуватив організаторів концерту у Маріїнському парку у тому, що вони встановлюють сцену на могилах.

Текст публікації Володимира Прокопіва:

Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917-1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток.Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?

Згодом заступник Кличка написав ще один пост, у якому пояснив, що насправді сцену не поставили на могилах, а цей знак взагалі не вважається пам’ятним.

Сцена, яка стала "яблуком розбрату" / Фото Володимира Пркопіва

Текст другої публікації Володимира Прокопіва:

Аби уникнути маніпуляцій, поясню свій попередній пост про сцену на площі Конституції, навпроти Маріїнського палацу. Пам'ятний знак, що знаходиться над похованнями, НЕ внесений до держреєстру і відповідно НЕ є пам'яткою місцевого чи державного значення. Але! Поруч знаходяться братські поховання, занесені до реєстру нерухомих пам'яток. І ще декілька слів про пам'ятний знак: днями КМДА за ініціативи Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті розробили розпорядження щодо демонтажу постаменту та встановлення нової інформаційної таблиці на його місці. Цей пам'ятний знак потрібно привести у відповідність до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Однак, розпорядження ще не пройшло всіх погоджень та не підписане міським головою.