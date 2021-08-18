24 канал спробував розібратися в ситуації. Позиції обох сторін конфлікту та деталі скандалу розповідаємо далі.

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Що стало причиною скандалу

Річ у тім, що 24 серпня на площі Конституції у Києві запланований концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі у супроводі симфонічного оркестру. Благодійні кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука.

Що ж у цьому поганого? У КМДА заявили, що сцену для концерту монтують над братською могилою у Маріїнському парку.

Звинувачення КМДА

Джерело: фейсбук Володимира Прокопова

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів заявив, що монтажні роботи проходили на братському похованні учасників революції 1917 – 1921 років. До того ж організатори заходу нібито не отримали дозволи від КМДА.

Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не в формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи проходили прямо на братському похованні, яке перебуває в реєстрі нерухомих пам'яток,

– сказав Прокопів.



Сцену встановили на братській могилі / Фото з фейсбуку Володимира Прокопова



Сцена розташована на площі Конституції / Фото з фейсбуку Володимира Прокопова

Трохи історії

Площа, яка у 2002 році отримала назву Конституції, розташована в історичній місцевості Києва біля Маріїнського парку.

біля Маріїнського парку. У спадок з радянських часів досі за площі Конституції розташовані залишки пам'ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради.

Загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку.

в одному з куточків Маріїнського парку. У 1935 році на місці ймовірного захоронення був встановлений пам'ятний знак антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис збили, а більшість елементів – зруйнували.

Зараз постамент перебуває в аварійному стані.

Організатори все спростовують

Джерело: 24 канал

Як підкреслили організатори заходу, влада Києва "знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви". Вони підтвердили, що у День Незалежності України дійсно відбудеться концерт світової зірки.

Досить дивною виглядає заява Прокопіва. Принагідно зауважимо, що нікого з представників КМДА не обурив той факт, що під час проведення "Євробачення-2017" на площі Конституції відбувалися розважальні заходи. Зокрема, саме в цьому місці перебував червоний хідник та просто біля залишків пам'ятника працював ді-джей,

– зазначили організатори.



Червоний хідник у Маріїнському парку у 2017 році / Фото надане 24 каналу

Організатори повідомили, що загальна кількість похованих у Маріїнському парку досі невідома. Таємницею залишаються і місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи у парку не проводилися.

"Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині знаходиться площа Конституції та саме у тому місці, де був встановлений радянський пам'ятний знак", – додали організатори.

Текст публікації Володимира Прокопова:

Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників революції 1917 – 1921 років. Це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам'яток. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?